Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують біткоїн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 квітня 2024, 12:42

Стало відомо, за яку валюту найчастіше купують біткоїн

Сукупний обсяг біржової BTC-торгівлі з використанням корейської вони у першому кварталі цього року склав $456 млн, що більше за торгівлю американськими доларами ($445 млн). Про це пише bitcoinmagazine.

Сукупний обсяг біржової BTC-торгівлі з використанням корейської вони у першому кварталі цього року склав $456 млн, що більше за торгівлю американськими доларами ($445 млн).
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Криптовалютний ринок Південної Кореї

Цей сплеск торгівлі біткоїнами відображає активність ринку Південної Кореї, який на короткий час навіть перевершив фондовий ринок країни під час березневого буму цифрових активів.

Завдяки таким великим біржам, як Upbit, Bithumb, і таким новачкам у Кореї, як Crypto.com і Binance, інфраструктура країни стрімко розвивається. Наразі централізовані біржі задовольняють більшу частину попиту місцевого населення на монети.

Регулювання у Кореї

У міру того, як Південна Корея зміцнює свої позиції як центр торгівлі біткоїнами, уряд активізує зусилля з регулювання сектору. Прийняття закону про захист користувачів віртуальних активів у липні 2023 року стало першим кроком країни на шляху до регулювання біткоїна, імплементація якого очікується в липні цього року.

Цей закон спрямований на боротьбу з незаконною діяльністю і передбачає такі заходи, як захист коштів користувачів та участь у страхових програмах для попередження порушень безпеки.

Крім того, Південна Корея працює над подальшими регуляторними заходами, зосереджуючись на стандартизації випуску цифрових активів і розширенні розкриття інформації для інвесторів. Однією з особливостей регулювання у Кореї є пильний моніторинг фінансової інформації клієнтів, особливо, якщо вони підозрюються у протиправній діяльності.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
18 квітня 2024, 13:42
#
Ефективний спосіб спалювання надлишкових $…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає P93 и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами