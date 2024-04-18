Курс валют на 18 квітня: долар у банках додав 5 копійок, а євро 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро у покупці подорожчав на 4 копійки, а у продажу додав 9 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,37−39,85 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,75−39,85, євро — 42,74−42,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,62−39,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,33 −42,35 грн/євро.