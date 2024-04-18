Прогноз біткоїна по $1 млн та законопроєкт про стейблкоїни у США: що нового на крипторинку

У США представили оновлений законопроєкт про стейблкоїни

Кирстен Джиллібранд, яка представляє штати Нью-Йорк від демократів, і Синтія Ламміс, яка представляє Вайомінг від республіканців, внесли на розгляд Сенату законопроєкт про платіжні стейблкоїни. Про це повідомляє The Block.

Документ забороняє незабезпечені алгоритмічні «стабільні монети» і впроваджує механізм боротьби з відмиванням грошей.

Законопроєкт зобов’язує фірми, що випускають стейблкоїни, сформувати резерви грошових коштів та їхніх еквівалентів у співвідношенні один до одного для забезпечення токенів.

«Ухвалення нормативної бази необхідне для збереження домінування американського долара, заохочення відповідальних інновацій, захисту споживачів і боротьби з…незаконними фінансами», — йдеться в заяві.

У коментарі згадуються використання «стабільних монет» для швидких міжнародних транзакцій, зниження комісій і цифрові переваги для нових програм і додатків.

Документ передбачає створення «режимів регулювання емітентів на рівні штатів і країни в цілому, які збережуть дворівневу банківську систему».

У разі схвалення документ наділить федеральні органи та органи штатів повноваженнями з регулювання та забезпечення дотримання законів про «стабільні монети».

У липні 2023 року Ламміс і Джиллібранд повторно представили законопроєкт Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act, спрямований на створення більш чіткої та всеосяжної правової системи для криптовалют. Спочатку його внесли на розгляд 2022 року.

Засновник Animoca Brands спрогнозував біткоїн по $1 млн

Ціна біткоїна досягне $1 млн. Про це заявив Ят Сіу, засновник гонконзької компанії Animoca Brands, яка розробляє та поширює безкоштовні ігри та програми, під час конференції WebSummit Rio.

«Я вірю, що біткоїн з часом може досягти понад мільйон доларів. Але я впевнений — не, тому що це засіб заощадження, а, тому що в майбутньому він стане одним із найважливіших статусних символів цифрової економіки», зазначив Сіу.

Президентка криптовалютної платформи Ripple Моніка Лонг, заявила, що важливішою є реальна корисність активів, яка й сприятиме довгостроковій цінності та ліквідності.

Щодо спотових біткоїн-ETF Лонг зазначила, що Ripple працює з банками і платіжними компаніями по всьому світу з метою використання блокчейна як інфраструктури для «глобальних грошей».

«Думаю, що одна з примітних речей полягає в тому, що ми ще не закінчили з ETF. Загалом, це означає, що продукти збираються вийти на інші ринки… Зараз Гонконг, потім Сінгапур, Токіо, Лондон і Європа», — впевнена Лонг.

Криптокомпанії відновили наймання співробітників після масових скорочень

Найбільші криптовалютні біржі призупинили звільнення співробітників, розпочаті 2023 року. Торгові платформи опублікували сотні вакансій в індустрії цифрових активів. Про це CEO Crypto.com Кріс Маршалек розповів Bloomberg.

За його словами, з листопада 2023 року компанія найняла 700 осіб. У плани біржі входить наймання ще 500 нових співробітників у відділ клієнтського сервісу і 200 — на корпоративні позиції.

У червні 2022 року Маршалек анонсував скорочення 260 осіб або 5% штату Crypto.com. До кінця літа кількість звільнених нібито збільшилася у вісім разів. У жовтні платформа урізала команду приблизно на 40% - без роботи залишилося понад 2000 співробітників, згідно зі ЗМІ. У січні 2023 року компанія оголосила про скорочення 20% штату.

Тренд на масові звільнення в криптокомпаніях почався 2022 року на тлі несприятливих ринкових умов. За даними журналіста Коліна Ву, на початок грудня скорочення торкнулися понад 10 000 осіб. Згідно з CoinGecko, у січні 2023 року роботу втратили 2806 фахівців.

Скорочення торкнулися і найбільших технологічних корпорацій: Microsoft, Meta, Amazon та інших. Вони звільнили десятки тисяч людей.

За даними Bloomberg, сьогодні найбільші криптовалютні біржі Binance, Coinbase, Kraken і Gemini відновили пошук співробітників. Агентство не наводить точної кількості найнятих співробітників. Згідно з Cointelegraph, у Binance відкрито 347 вакансій, у Coinbase — 215, у Kraken — 81, у Gemini — 80.

За оцінкою Layoffs, у березні 2024 року роботи позбулися 7322 людини в 36 технокомпаніях. Рік тому показник був уп’ятеро вищим — 37 963 фахівці у 127 фірмах.

Біткоїн стане засобом заощадження не пізніше 2026 року — Ентоні Скарамуччі

Масштаби впровадження біткоїна поки що не дають йому змоги повноцінно виступати хеджем від інфляції та засобом заощадження. Про це заявив засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі.

Його пост став відповіддю на порушене ведучим Squawk Box на каналі CNBC Ендрю Россом Соркіним запитання, чому перша криптовалюта, якій прихильники приписують ці якості, обвалилася у вихідні на тлі загострення на Близькому Сході.

«Біткоїн все ще технічно на ранній стадії і буде торгуватися, як і інші ризикові активи, поки кількість користувачів не перевищить мільярд, що має статися до кінця 2026 року, якщо не раніше. У міру масштабування буде і те, і інше», — заявив Скарамуччі.

Він також зазначив, що з січня 2022 року долар США втратив 22% вартості, а цифрове золото зросло в 3,5 раза. З цієї причини несправедливо стверджувати, що криптовалюта «наразі не має певних якостей страховки від інфляції», упевнений підприємець.

«Однак вона не стабільна», — визнав він.

Скарамуччі відкинув думку тих, хто з урахуванням 15 років існування біткоїна вважає, що його вже не можна вважати новим активом. Він провів паралель із братами Райт, які здійснили перший політ 1903 року, а через півтора десятка років все ще знаходилися критики, які стверджували, що авіація не буде комерційно успішною.

«Варто тримати довгу позицію в біткоїні і бути терплячим», — підсумував Скарамуччі.