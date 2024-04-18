Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 456 960 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 квітня 2024, 8:10
Втрати ворога за 17 квітня: 910 російських окупантів, 3 танки та 5 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 456960 (+910) осіб,
- танків — 7196 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 13835 (+8) од,
- артилерійських систем — 11637 (+13) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 760 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9284 (+5),
- крилаті ракети — 2093 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15618 (+31) од,
- спеціальна техніка- 1915 (+5)
Джерело: Мінфін
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