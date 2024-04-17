У sportbank пояснили причини закриття проєкту

Засновник необанку sportbank Никита Ізмайлов прокоментував, чому проєкт закрився, незважаючи на успішну роботу у воєнний період. Про це інвестор повідомив у коментарі для НВ Бізнес.

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За його словами, останні два роки були для необанку непростими, як і для більшості українських бізнесів. Проте компанії на чолі з новим керівництвом вдалося досягти беззбитковості та вийти на стабільну фінансову динаміку. В результаті кількість активних користувачів постійно зростала, підвищувалася якість кредитного портфелю, відбувався приріст пасивів.

Ізмайлов зазначив, що sportbank планував провести міграцію до іншого банку до травня 2024 року, оскільки Таскомбанк, який був їхнім обслуговуючим банком, змінив стратегію.

Проте цим планам завадило втручання правоохоронних органів.

«У січні 2024 на sportbank почався тиск з боку ДБР у вигляді обшуків, допитів та блокування рахунків. Пізніше у березні ми довели свою непричетність до всіх звинувачень, але репутація та проєкт постраждали дуже сильно від цього. Тому банк, що мав стати нової домівкою для компанії та клієнтів, відмовив у продовженні співпраці», — зазначив Никита Ізмайлов.

За його словами, sportbank опинився у становищі, коли відносини з Таскомбанк вже закінчуються, а мігрувати нема куди, тому власники вимушені закрити проєкт.

При цьому власник sportbank запевнив клієнтів, що ці зміни жодним чином не призведуть до погіршення їхнього фінансового становища.

«Ніхто з них не втратить гроші і можливості користуватися тими банківськими продуктами, які вони для себе обрали. Для цього ми випустили інструкції, що допоможуть клієнтам просто перейти на інші застосунки. Дякую нашій команді і нашим клієнтам за ці 5 років! Вірю в те, що фінал однієї історії завжди стає початком для іншої», — заявив Ізмайлов.