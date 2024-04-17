До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 11 копійок у купівлі та у продажу.
17 квітня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 17 квітня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 17 квітня
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Закриття 17 квітня
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Зміни
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39,55/39,57
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39,62/39,64
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7/7
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42,06/42,07
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42,17/42,18
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11/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,80 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 42,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,73−39,83, євро — 42,70−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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