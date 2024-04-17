Приват оновив «Конверти»: що змінилося

Приватбанк запустив публічну версію послуги «Конверти», яка створена насамперед для волонтерів та благодійників, щоб гуртом збирати кошти на добрі справи, гуманітарні проєкти та підтримку ЗСУ.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося

Оновлена версія «Конвертів» дає можливість поповнювати волонтерський чи власний конверт з будь-якої картки інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay. Для волонтерів важливим буде те, що «Конверти» дають можливість обʼєднувати зусилля заради однієї мети, перераховуючи кошти з декількох зборів на один «Конверт».

Унікальна особливість послуги — «Конвертом» можна напряму оплачувати покупки чи послуги, не переказуючи кошти на картку, чи знімаючи готівку — якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay.

Також з «Конвертів» можна вільно переказувати кошти на свої картки, картки інших осіб та на «Конверти» друзів, знайомих, членів родини тощо.