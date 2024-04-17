Укрексім — єдиний банк, який не виконав нормативи НБУ по капіталу

Укрексімбанк став єдиним банком, який не виконав нормативи Нацбанку по достатності капіталу (H2 — 4,31%, H3 — 2,17%) у першому кварталі 2024 року. Про це повідомив голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев із посиланням на дані регулятора.

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Це основні індикатори, які демонструють здатність банків розраховуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок власного капіталу з врахуванням кредитного ризику.

Отже, на 1 квітня 2024 року норматив достатності регулятивного капіталу (H2) становив 20,44% (мінімально допустиме значення — 10%), основного капіталу (H3) — 11,95% (мінімум — 7%). З початку року такі нормативи дещо зменшились.

«В цілому можна констатувати, що банківська система залишається належно капіталізованою (із H2 і H3 майже удвічі більшими за норматив). За висновками НБУ, банки мають достатній запас міцності, щоб виконати чинні та заплановані вимоги до капіталу», — підкреслив Гетманцев.