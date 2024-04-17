Національний банк України на підставі власної заяви ТОВ «ФК «Єдиний простір» (ЄДРПОУ 43171286) відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
17 квітня 2024, 13:56
НБУ відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій ФК «Єдиний простір»
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Також ТОВ «ФК «Єдиний простір» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням (анулюванням) ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 12 квітня 2024 року.
Водночас ТОВ «ФК «Єдиний простір» залишається включеним до Реєстру платіжної інфраструктури у статусі платіжної установи з ліцензією на надання платіжних послуг (вид послуги — переказ коштів без відкриття рахунків).
Джерело: Мінфін
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