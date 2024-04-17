Корейська вона обійшла долар США за обсягами торгів на криптобіржах: що нового на ринку

Криптобіржу OKX покинули два топменеджери — ЗМІ

Криптовалютну біржу OKX залишили два керівники вищої ланки — Тім Б’юн і Вей Лан. Про це повідомляє CoinDesk.

Джерело повідомило, що з 2018 по 2020 рік Б’юн обіймав посаду генерального директора Okcoin — дочірнього підрозділу OKX у США. Після цього він очолив відділ зі зв’язків з урядами.

За словами людини, знайомої з кадровою політикою платформи, Вей Лан був керівником відділу продуктів OKX. Він також залишив свою посаду у квітні 2024 року.

У жовтні 2023 року компанія OK Group оголосила про ребрендинг своїх підприємств. Заснована у 2013 році Okcoin була перейменована в OKX.

Це не перше звільнення топменеджерів OKX за останні півроку. У січні 2024 року криптобіржу покинув керівник відділу глобальної відповідності OKX Патрік Донеган. Він пропрацював на своїй посаді всього шість місяців.

Корейська вона обійшла долар США за обсягами торгів на криптобіржах

Південнокорейська вона стала найбільш торгованою у світі фіатною валютою серед криптоінвесторів у першому кварталі 2024 року. Про це йдеться у звіті дослідницького агентства Kaiko.

Аналітики з’ясували, що на частку вони припало понад $456 млрд обсягу торгів за вказаний період. Для торгових пар з доларом США цей показник склав $445 млрд. Сукупний обсяг торгових пар з євро склав лише $59 млрд.

Лідером на ринку Південної Кореї, як і раніше, залишається Upbit з показником домінування 82%. При цьому ринкова частка Bithumb зросла втричі після введення нульової комісії в жовтні 2023 року.

Експерти назвали такий підхід досить агресивним і повідомили про падіння доходів Bithumb.

«Незважаючи на стратегію нульової комісії та пов’язане з нею зростання обсягу торгів, річний дохід Bithumb впав на 60% у 2023 році. Значне зниження доходів могло спонукати біржу припинити кампанію 5 лютого», — заявили вони.

Дослідницька фірма також зазначила, що обсяги корейської вони знизилися на початку квітня. Однак цей показник може зрости після схвалення спотових біржових фондів (ETF) на біткоїни та Ethereum у Гонконзі.

5300 нових криптоактивів щодня з’являються в галузі у 2024 році — CoinGecko

Аналітики компанії CoinGecko представили звіт щодо динаміки виходу на ринок цифрових активів. За їхніми підрахунками, з початку 2024 року в галузі щодня в середньому з’являється 5300 нових токенів.

Згідно з результатами дослідження, за минулі три з половиною місяці створено більш ніж 540 000 криптоактивів. При цьому за весь 2023 рік розробники випустили на ринок 830 000 токенів. Експерти вважають, що нинішнього року індустрія має всі шанси подолати показник попереднього звітного періоду.

Представники CoinGecko також відзначили тенденцію до збільшення кількості нових цифрових активів. Приміром, у 2022 році ринок поповнився 710 000 токенів, після чого цей показник почав зростати.

Аналітики підрахували, що на поточний момент на ринку є 2,52 млн криптоактивів. Це в 5,7 раза більше, ніж 0,44 млн токенів, які значилися на ринку 2,5 року тому.

При цьому наприкінці 2022 року загальна кількість криптоактивів сягнула 1,15 млн, а ще за рік показник дістався позначки в 1,58 млн. Представники CoinGecko підкреслюють, що до цього переліку входять «відносно тимчасові» та неактивні на поточний момент монети.

Окрему увагу експерти приділили сплеску активності мемкоїнів. За їхніми словами, популяризація цієї категорії активів призвела до того, що в травні 2023 року темпи виходу на ринок токенів істотно зросли. Тоді галузь побачила появу 104 118 нових криптоактивів — місячний максимум на той момент.

У лютому 2024 року ринок зіткнувся з новою хвилею популярності мемкоїнів, нагадали в CoinGecko. Це знову призвело до значного збільшення щомісячної кількості нових криптоактивів. У лютому показник становив 134 647 токенів, а в березні він сягнув нового історичного максимуму в 195 735 монет.