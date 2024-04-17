У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу не змінилося.
17 квітня 2024, 10:41
Курс валют на 17 квітня: долар у банках не змінився, а євро додало 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці подорожчав на 5 копійок, а у продажу додало 4 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,80 грн. Євро купують за 42,15 грн, а продають за 42,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,70−39,80, євро — 42,70−42,89 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,55−39,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,06 −42,07 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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