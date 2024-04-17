Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 456 050 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 квітня 2024, 8:10
Втрати ворога за 16 квітня: 710 російських окупантів, 4 танки та 2 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 456050 (+710) осіб,
- танків — 7193 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 13827 (+18) од,
- артилерійських систем — 11624 (+15) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 760 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9279 (+2),
- крилаті ракети — 2093 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15587 (+24) од,
- спеціальна техніка — 1910 (+2)
Джерело: Мінфін
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