Видатки загального фонду держбюджету у березні становили 268,4 мільярдів

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За січень — березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано на:

285,8 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у березні — 105,9 млрд грн), або 41,2 % загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у березні — 81,5 млрд грн);

100,7 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні — 45,6 млрд грн), або 14,5 % загального обсягу видатків, із них:

44 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

35,7 млрд грн — Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

138,2 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні — 48,6 млрд грн), або 19,9 % загального обсягу видатків, а саме:

66 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

30,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

44 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні — 8,5 млрд грн), або 6,4 % загального обсягу;