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17 квітня 2024, 9:03

Залежність ЄС від імпорту нафти у 2022 році досягла максимуму

У 2022 році залежність Європейського Союзу від імпорту сирої нафти та нафтопродуктів зросла до нового рекордного рівня в 97,7%. Це зростання відбулося після значного зниження залежності від імпорту у 2021 році до 91,6%. Про це свідчать дані Євростату.

У 2022 році залежність Європейського Союзу від імпорту сирої нафти та нафтопродуктів зросла до нового рекордного рівня в 97,7%.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що залежність ЄС від імпорту, зафіксована у 2022 році, стала результатом комбінації змін чистого імпорту (+9,5%), коли імпорт зріс на 4,9%, експорт скоротився на 1,7%, а валовий доступний обсяг енергії зріс на 2,8%.

Збільшення залежності також було зумовлене збільшенням запасів на 8,3 мільйона тонн нафтового еквіваленту. Накопичення допомогло поповнити частину нафти, витрачену у 2021 році, коли було зафіксовано найбільше річне споживання (20,2 млн тонн нафтового еквіваленту). Поповнення запасів у 2022 році сприяло збільшенню залежності від імпорту.

Залежність від імпортної сирої нафти, основного сировинного товару для нафтохімічної промисловості та виробництва транспортного палива, також зросла у 2022 році, досягнувши 97,6%.

Вищий попит на паливо в транспортному секторі сприяв збільшенню споживання сирої нафти. У 2022 році порівняно з 2021 роком споживання автомобільного бензину зросло на 6,3%, а споживання авіагасу — на 32,5%.

Залежність від російського викопного палива

Зростання залежності від імпорту збіглося зі значними змінами в походженні імпорту. У травні 2022 року Європейська комісія реалізувала план REPowerEU, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива.

У 2022 році імпорт нафти та нафтопродуктів з росії скоротився на 24,57 млн тонн. Це зниження було компенсовано збільшенням імпорту з Саудівської Аравії, США та Норвегії.

Видобуток нафти в ЄС продовжує скорочуватись

У 2022 році видобуток сирої нафти в ЄС продовжив скорочуватися, незважаючи на значне зростання цін на сиру нафту, спричинене російською агресією проти України.

Видобуток у 2022 році впав до історичного найнижчого рівня, досягнувши 16,3 мільйона тонн, що на 7,4% менше, ніж у 2021 році. З огляду на більш тривалий період, видобуток сирої нафти знижувався з 2004 року, коли він досяг піку в 41,8 млн тонн. Відтоді обсяги видобутку нафти впали на 61% до 16,3 млн тонн у 2022 році.

Найбільшими виробниками нафти в ЄС у 2022 році були Італія (4,5 млн тонн), Данія (3,2 млн тонн) і Румунія (3,0 млн тонн). У порівнянні з 2021 роком виробництво скоротилося в усіх 3 країнах: Італії (-8%), Данії (-2%) та Румунії (-6%).

Джерело: Мінфін
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