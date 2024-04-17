Офіційний курс: НБУ залишив курс гривні без змін

Національний банк України встановив на 17 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,5737 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

НБУ на 16 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,12 грн. Європейська валюта подешевшала на 4 копійки.

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