Абанк святкує 500 тис. карток «Вигода» та повертає клієнтам кошти за покупки

У кінці 2022 року в Абанку стартувала співпраця з партнером «Епіцентр» і було запущено успішний ко-бренд проєкт — картка «Вигода».

А вже сьогодні, 17 квітня, Абанк повідомив, що клієнтів з карткою «Вигода» — 500 тис.

«Цей рік ми сумлінно працювали над удосконаленням умов для наших клієнтів, та щоб картка була максимально вигідною для кожного користувача. Ми безмежно вдячні за підтримку нашому партнеру „Епіцентр“ та сподіваємось на продовження плідної роботи та досягнення нових вершин», — поділився керівник напрямку «Кредитні картки» Євген Зайченко.

«За період співробітництва між Абанком і Епіцентром, розпочатого у 2022 році, ми вже високо оцінили співпрацю з командою банку, з якою ми ефективно реалізовуємо заплановані завдання. Картка „Вигода“ від Абанку поєднує в собі максимальну кількість вигідних пропозицій, які тільки можемо запропонувати ми та банк, саме тому цих карток вже 500 тисяч».

За словами Юрія Симоненка, радника з банківських питань Епіцентру: «картка „Вигода“ вже переросла в унікальну екосистему, а секрет її успіху — в команді, яка працює над вдосконаленням функціонала картки. Ми зацікавлені в подальшому розвитку спільних продуктів, які вигідні та цікаві нашим спільним клієнтам».

Щоб відсвяткувати 500 тис. клієнтів, Абанк проводить масштабну акцію для всіх власників карток «Вигода» та повертає на рахунок кешбеку кошти за кожну п’яту покупку, що клієнти здійснять у магазинах «Епіцентр» з карткою «Вигода» в період дії акції. Сума покупок — не обмежена.

Акція триватиме з 17.04.2024 до 30.04.2024.

Максимальна сума, яка повертається у вигляді кешбеку — 500 грн.

Детальніше з умовами акції можна ознайомитися на сайті банку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.