До закриття міжбанку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та у продажу.
16 квітня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 16 квітня: на міжбанку долар падає, а євро росте
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Відкриття 16 квітня
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Закриття 16 квітня
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Зміни
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39,60/39,62
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39,55/39,57
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5/5
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42,01/42,02
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42,05/42,06
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,80 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,68−39,77, євро — 42,65−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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