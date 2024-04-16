Ілон Маск має намір стягувати з нових користувачів X невелику плату, щоб уможливити публікацію в соціальній мережі та розв’язати проблему з ботами. Про це пише TechCrunch.
16 квітня 2024, 18:45
Ілон Маск хоче брати гроші з нових користувачів X
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За словами мільярдера, стягнення невеликої плати з нових акаунтів є «єдиним способом» зупинити «навалу ботів».
«Сучасний штучний інтелект (і ферми тролів) можуть легко пройти перевірку «чи не бот ви», — написав бізнесмен, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.
Маск додав, що без сплати комісії нові користувачі зможуть публікувати пости через три місяці після створення акаунтів.
Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з соціальною платформою, наразі немає жодних подробиць про те, коли ця політика буде застосована і яку плату доведеться платити новим користувачам.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Те кто держит ботофермы (ФСБ, для примера) готовы будут доплатить немного за ботов.