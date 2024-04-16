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16 квітня 2024, 14:04

У Копенгагені горить найстаріша фондова біржа у світі (відео)

У вівторок, 16 квітня, у Копенгагені спалахнула найстаріша у світі 400-річна фондова біржа Берсен. Це одна з найвідоміших будівель столиці Данії, повідомляє Reuters.

У вівторок, 16 квітня, у Копенгагені спалахнула найстаріша у світі 400-річна фондова біржа Берсен.
Фото: скріншот з відео

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В результаті пожежі обрушився знаменитий шпиль, зроблений у формі скручених хвостів драконів.

Видання зазначає, що останнім часом біржа перебувала на реконструкції. Частини даху обвалилися, і вогонь поширився на кілька поверхів будівлі. Причини займання поки що невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.

Екстрені служби та співробітники Датської торгової палати виносили великі картини з будівлі, намагаючись врятувати історичні артефакти від полум’я.

«Ми рятуємо все, що можемо», — сказав журналістам керівник пожежної служби Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.

Варто зазначити, що у будівлі в стилі голландського ренесансу більше не розміщується Датська фондова біржа, а служить штаб-квартирою Датської торгової палати.

Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом короля Данії і Норвегії Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 14:36
#
Ето знак…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 квітня 2024, 14:57
#
100%:)
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