Вже цієї весни пройде друга конференція Invest Talk Summit, яка збере в одному місці всіх, кого по-справжньому цікавлять інвестиції. Захід відбудеться у Києві 18 травня.
Invest Talk Summit повертається — чим дивуватимуть інвесторів у 2024 році
Про Invest Talk Summit
Конференцію проводять другий рік поспіль. Її організатори — сайти «Мінфін» та Finance.ua. Мета заходу — детально розглянути інвестиційні стратегії, які зараз найдієвіші як в Україні, так і в усьому світі. Учасники конференції зможуть не лише удосконалити власні інвестиційні знання, а й зустріти експертів з цієї сфери та дізнатися потрібну їм інформацію з перших вуст.
Invest Talk Summit триватиме 7 годин, з 10:00 до 19:00. За цей час учасники конференції зможуть дізнатися:
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куди інвестувати у 2024 в Україні і світі;
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які інвестиційні інструменти та стратегії найактуальніші цього року;
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дізнатися про досвід інвестування з перших вуст.
Invest Talk Summit 2024 стане справжньою знахідкою як для початківців, так і для бувалих інвесторів. На заході будуть тематичні виступи понад 25 спікерів, а також гарячі дискусії щодо тенденцій інвестування. Тому учасники зможуть не лише дізнатися важливу для себе інформацію, а й залучитися підтримкою та створити спільноту для подальших інвестицій.
Як потрапити на конференцію
Взяти участь у Invest Talk Summit 2024 можна як офлайн, так і онлайн. Для цього потрібно придбати квитки. З 15.04
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1500 грн на офлайн-участь;
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1000 грн на онлайн-участь.
У вартість офлайн-квитка входить: відвідування саміту, участь у розіграші призів, відеозапис та презентації конференції, а також кава, чай non stop та нетворкінг за келихом вина.
У вартість онлайн-квитка входить: відвідування саміту, участь у розіграші призів, відеозапис та презентації конференції.
Дізнатися більше деталей та замовити квитки можна за посиланням. Не пропустіть нагоди удосконалити свої знання про інвестиції!
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