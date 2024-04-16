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16 квітня 2024, 12:43

Invest Talk Summit повертається — чим дивуватимуть інвесторів у 2024 році

Вже цієї весни пройде друга конференція Invest Talk Summit, яка збере в одному місці всіх, кого по-справжньому цікавлять інвестиції. Захід відбудеться у Києві 18 травня.

Вже цієї весни пройде друга конференція Invest Talk Summit, яка збере в одному місці всіх, кого по-справжньому цікавлять інвестиції.

Про Invest Talk Summit

Конференцію проводять другий рік поспіль. Її організатори — сайти «Мінфін» та Finance.ua. Мета заходу — детально розглянути інвестиційні стратегії, які зараз найдієвіші як в Україні, так і в усьому світі. Учасники конференції зможуть не лише удосконалити власні інвестиційні знання, а й зустріти експертів з цієї сфери та дізнатися потрібну їм інформацію з перших вуст.

Invest Talk Summit триватиме 7 годин, з 10:00 до 19:00. За цей час учасники конференції зможуть дізнатися:

  • куди інвестувати у 2024 в Україні і світі;

  • які інвестиційні інструменти та стратегії найактуальніші цього року;

  • дізнатися про досвід інвестування з перших вуст.

Invest Talk Summit 2024 стане справжньою знахідкою як для початківців, так і для бувалих інвесторів. На заході будуть тематичні виступи понад 25 спікерів, а також гарячі дискусії щодо тенденцій інвестування. Тому учасники зможуть не лише дізнатися важливу для себе інформацію, а й залучитися підтримкою та створити спільноту для подальших інвестицій.

Як потрапити на конференцію

Взяти участь у Invest Talk Summit 2024 можна як офлайн, так і онлайн. Для цього потрібно придбати квитки. З 15.04 по 21.04.2024 включно діє спеціальна пропозиція — квитки «Рання пташка». Їх вартість:

  • 1500 грн на офлайн-участь;

  • 1000 грн на онлайн-участь.

У вартість офлайн-квитка входить: відвідування саміту, участь у розіграші призів, відеозапис та презентації конференції, а також кава, чай non stop та нетворкінг за келихом вина.

У вартість онлайн-квитка входить: відвідування саміту, участь у розіграші призів, відеозапис та презентації конференції.

Дізнатися більше деталей та замовити квитки можна за посиланням. Не пропустіть нагоди удосконалити свої знання про інвестиції!​

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 13:05
#
Лучшая инвестиция, ето экономить…
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