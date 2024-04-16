Газ у Європі подорожчав до максимуму з початку року

Європейські ціни на природний газ продовжили зростати у вівторок, 16 квітня, після того, як високопоставлені ізраїльські військові знову заявили, що в їхньої країни немає іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% і досягли 32 євро за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів).

Контракти зросли приблизно на 18% із минулого четверга, коли ринки почали враховувати великі геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів рф по українській енергетичній інфраструктурі.

Офіційні особи Європи та США активізували свої заклики до Ізраїлю уникнути ескалації конфлікту, який може спровокувати ширшу війну. Ширший конфлікт у регіоні ризикує призвести до зростання світових цін на енергоносії в той час, коли центральні банки все ще намагаються приборкати інфляцію.

Європа завершила м'яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. Наразі регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків із росії.

Тим часом поставки від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні через незаплановане технічне обслуговування на деяких підприємствах країни, яке почалося минулими вихідними.