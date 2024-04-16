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16 квітня 2024, 13:17

Ціни на золото оновили рекорд і продовжують зростати

Ціни на золото оновили рекорд у понеділок і продовжують підвищуватися на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікування дій у відповідь Ізраїлю після атак з боку Ірану, повідомляє MarketWatch.

Ціни на золото оновили рекорд у понеділок і продовжують підвищуватися на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та очікування дій у відповідь Ізраїлю після атак з боку Ірану, повідомляє MarketWatch.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТорги на біржіКотирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex за підсумками сесії у понеділок зросли на 0,4% — до $2383 за унцію.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги на біржі

Котирування червневих контрактів на золото на нью-йоркській біржі Comex за підсумками сесії у понеділок зросли на 0,4% — до $2383 за унцію. У ході торгів у вівторок їхня ціна зросла на 0,3% — до $2389,5 за унцію.

Що прогнозують аналітики

Аналітики Citi Research прогнозують, що золото може подорожчати до $3 тис. за унцію за наступні 6−18 місяців.

На їхню думку, ринок підтримують такі фактори, як стійке споживання та покупки центральними банками світу.

Експерти підвищили прогноз середньої вартості дорогоцінного металу поточного року на 6,8% — до $2350 за унцію, наступного року — на 40%, до $2875 за унцію.

Тим часом у RBC Capital Markets, як і раніше, очікують корекції ринку вниз у поточному кварталі. Однак, на думку аналітиків компанії, вона буде не такою значною, як очікувалося раніше.

У зв'язку із цим вони підняли прогноз для золота на другий квартал на 8% — до $2150 за унцію, пише The Wall Street Journal.

Джерело: Мінфін
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