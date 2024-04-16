Citigroup прогнозує подорожчання золота до $3000 за унцію

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Прогнози аналітиків

Аналітики підвищили оцінку середніх цін на 2024 рік до $2350 та зробили «значний перегляд на 40% у бік підвищення» свого прогнозу на 2025 рік до $2875.

Вони написали, що у другому півріччі 2024 року золото «регулярно тестуватиме і пробиватиме» рівень $2500. Сьогодні золото торгується на рівні $2387.

Золото дорожчає через війни на Близькому Сході та росії проти України, покупки з боку центральних банків та споживчий попит у Китаї.

Goldman Sachs заявляє, що дорогоцінний метал знаходиться на непохитному ринку, підвищивши прогноз на кінець року до $2700. UBS очікує $2500 до кінця року.

На думку Citigroup, золото стимулюватиметься збільшенням потоків від гравців, які керують грошима. Початок циклу скорочення ставок ФРС (або сценарію потенційної рецесії) у 2025 році надасть додаткового імпульсу інвестиційному попиту.