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16 квітня 2024, 12:15

Citigroup прогнозує подорожчання золота до $3000 за унцію

Золото досягне $3000 за унцію протягом наступних 6−18 місяців завдяки збільшенню притоку інвесторів. Зростання очікується через те, що Федеральна резервна система США зрештою знизить відсоткові ставки. Про це пише Bloomberg.

Золото досягне $3000 за унцію протягом наступних 6−18 місяців завдяки збільшенню притоку інвесторів.
Фото:depositphotos

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Прогнози аналітиків

Аналітики підвищили оцінку середніх цін на 2024 рік до $2350 та зробили «значний перегляд на 40% у бік підвищення» свого прогнозу на 2025 рік до $2875.

Вони написали, що у другому півріччі 2024 року золото «регулярно тестуватиме і пробиватиме» рівень $2500. Сьогодні золото торгується на рівні $2387.

Золото дорожчає через війни на Близькому Сході та росії проти України, покупки з боку центральних банків та споживчий попит у Китаї.

Goldman Sachs заявляє, що дорогоцінний метал знаходиться на непохитному ринку, підвищивши прогноз на кінець року до $2700. UBS очікує $2500 до кінця року.

На думку Citigroup, золото стимулюватиметься збільшенням потоків від гравців, які керують грошима. Початок циклу скорочення ставок ФРС (або сценарію потенційної рецесії) у 2025 році надасть додаткового імпульсу інвестиційному попиту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 12:31
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Не поверил в 2.300… за 1… Вот теперь верю в 3.000
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Kharakternyk
Kharakternyk
16 квітня 2024, 12:43
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Кійосакі пропонував вкладатися в золото, в тут посміялися і сказали — Краще в гривневі ОВДП:)
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preyvanamor
preyvanamor
16 квітня 2024, 13:06
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Є криптовалюта, яка прив’язана до золота і яка торгується цілодобово. так ось минулих вихідних вона якраз вистрелювала аж до 3000, коли іран обстрілював сраїль.
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