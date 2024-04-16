Курс валют на 16 квітня: долар у банках подорожчав на 14 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,30−39,79 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,62−39,75, євро — 42,65−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,60−39,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,01−42,02 грн/євро.