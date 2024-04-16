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16 квітня 2024, 10:45

Україна схвалила концепцію використання ШІ в економіці

Кабінет міністрів схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року. Про це передає Інтерфакс-Україна.

Кабінет міністрів схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

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Уряд визначив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості державним замовником програми та доручив йому разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади у шестимісячний термін розробити та подати проєкт держпрограми з використання технологій ШІ у пріоритетних галузях економіки.

Пріоритетними Кабмін визначив машинобудівну, хімічну та нафтохімічну галузі, вугільну, оборонну та ядерну промисловості, наукову та науково-технічну діяльність, сільське господарство, охорону здоров'я.

«Державна програма визначає пріоритетні напрямки та основні завдання розвитку технологій штучного інтелекту та впроваджує механізми державної підтримки, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій з використанням технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки», — наголошується у розпорядженні.

Очікується, що розроблена та впроваджена держпрограма з використання ШІ допоможе підвищити економічний потенціал України та зміцнить позиції держави на світовому ринку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
16 квітня 2024, 11:04
#
Программа по распределению судебных дел в судах тоже хорошо себя показала
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