Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 455 340 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 квітня 2024, 8:07
Втрати ворога за 15 квітня: 920 російських окупантів, 9 танків та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 455340 (+920) осіб,
- танків — 7189 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13809 (+13) од,
- артилерійських систем — 11609 (+16) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 759 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9277 (+11),
- крилаті ракети — 2092 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15563 (+53) од,
- спеціальна техніка — 1908 (+0)
Джерело: Мінфін
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