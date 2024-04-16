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16 квітня 2024, 9:01

Goldman Sachs збільшив чистий прибуток та виручку сильніше за прогнози

Американський банк Goldman Sachs Group у першому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і виручку, причому обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку.

Американський банк Goldman Sachs Group у першому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток і виручку, причому обидва показники виявилися кращими за прогнози ринку.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк повідомляється в пресрелізі банку, чистий прибуток у січні-березні склав $3,93 млрд, або $11,58 у розрахунку на акцію, порівняно з $3,09 млрд, або $8,79 на акцію, за аналогічний період минулого року.
Фото:depositphotos

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Як повідомляється в пресрелізі банку, чистий прибуток у січні-березні склав $3,93 млрд, або $11,58 у розрахунку на акцію, порівняно з $3,09 млрд, або $8,79 на акцію, за аналогічний період минулого року.

Виторг збільшився до $14,21 млрд з $12,22 млрд роком раніше.

Опитані FactSet аналітики в середньому чекали на чистий прибуток банку на рівні $8,73 на акцію, виручку — $12,4 млрд.

Чистий процентний дохід банку в січні-березні скоротився на 10%, до $1,61 млрд. Відрахування на можливі втрати за кредитами склали $318 млн, тоді як роком раніше банк вивільнив із резервів $171 млн.

Виручка найбільшого підрозділу, що займається глобальним банкінгом та ринковими операціями, зросла на 15% до 9,73 млрд дол. У тому числі комісійні доходи інвестиційного бізнесу підскочили на 32% до 2,08 млрд дол.

Дохід від операцій з активами з фіксованою прибутковістю на валютному та сировинному ринках (FICC) у першому кварталі зріс на 10% і склав $4,32 млрд, від операцій з акціями — також на 10% до $3,31 млрд.

Доходи Goldman Sachs у сфері управління активами зросли на 18%, склавши $4,79 млрд, підрозділ платформних рішень наростив виторг на 24%, до $698 млн.

За минулий квартал банк повернув акціонерам $2,43 млрд, зокрема $929 млн коштом виплати дивідендів і $1,5 млрд шляхом викупу своїх акцій.

Котирування акцій банку зростають на 4,1% під час попередніх торгів у понеділок. Його ринкова вартість з початку року підвищилася на 1% до $126,4 млрд.

Джерело: Мінфін
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