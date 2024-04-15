Банки у лютому видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда

У лютому 2024 року банки України видали 783 іпотечних кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому 2024 року порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) зріс на 17,3%, водночас більш ніж у сім разів перевищує показник за аналогічний період минулого року (за лютий 2023 року).

При цьому про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 9 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

«Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видали в Києві та Київській області — 357 договорів на загальну суму 631,4 млн грн (48.5% від загального обсягу), Львівській (51 договір на 99,6 млн грн), Одеській (46 на 71,9 млн грн) та Вінницькій (35 на 50,9 млн грн) областях.