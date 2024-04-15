До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
15 квітня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 15 квітня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 15 квітня
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Закриття 15 квітня
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Зміни
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39,45/39,47
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39,60/39,62
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15/15
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42,04/42,04
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42,11/42,13
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7/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,23−39,65 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,60−39,70, євро — 42,65−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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