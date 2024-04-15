Tesla звільнить понад 10% своєї робочої сили по всьому світу, пише Reuters. Компанія бореться з падінням продажів електромобілів.
15 квітня 2024, 18:37
Tesla звільнить понад 10% співробітників на тлі спаду продажів
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За даними останнього річного звіту найбільшого у світі автовиробника за ринковою вартістю, станом на грудень 2023 року в ньому працювало 140 473 особи.
«Оскільки ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект діяльності компанії з метою зниження витрат та підвищення продуктивності», — заявив у записці генеральний директор Tesla Ілон Маск.
«У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити чисельність нашого персоналу більш ніж на 10% по всьому світу», — сказано у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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