Tesla звільнить понад 10% співробітників на тлі спаду продажів

Tesla звільнить понад 10% своєї робочої сили по всьому світу, пише Reuters. Компанія бореться з падінням продажів електромобілів.

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За даними останнього річного звіту найбільшого у світі автовиробника за ринковою вартістю, станом на грудень 2023 року в ньому працювало 140 473 особи.

«Оскільки ми готуємо компанію до наступного етапу зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект діяльності компанії з метою зниження витрат та підвищення продуктивності», — заявив у записці генеральний директор Tesla Ілон Маск.

«У рамках цих зусиль ми провели ретельний аналіз організації та прийняли важке рішення скоротити чисельність нашого персоналу більш ніж на 10% по всьому світу», — сказано у повідомленні.