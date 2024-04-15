Meest Shopping доставлятиме замовлення з інтернет-магазинів Канади

Сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США Meest Shopping доставлятиме товари з онлайн-майданчиків Канади додому, або в найближче відділення Meest. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Які тарифи

Тарифи на доставку коштуватимуть від $6 морським перевезенням та $9 авіаперевезенням. Терміни становитимуть від 4−5 тижнів та від 1−2 тижнів відповідно.

«Розширення послуг Meest Shopping на канадський ринок — ще один крок, щоб пропонувати нашим клієнтам якісні та доступні послуги. Завдяки цьому перелік інтернет-магазинів, з яких можна отримати доставку посилки в Україну, суттєво збільшиться. А доступні тарифи дозволять не переплачувати за логістичний сервіс», — повідомляють у пресслужбі.