Великий банк Німеччини LBBW виходить на крипторинок

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), найбільший федеральний банк Німеччини, заявив про створення альянс з криптокастодіаном Bitpanda. Згідно з умовами угоди, LBBW візьме для себе інфраструктуру «інвестиції як послуга» від Bitpanda, щоб запропонувати користувачам зберігання та купівлю криптовалют. Про це пише FinTech Insider.

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Кастодіальні послуги будуть доступні для інституційних і корпоративних клієнтів. Можливість зберігання криптовалют з’явиться в другій половині 2024 року.

Причиною партнерства називається зростаюче використання криптоактивів німецькими компаніями та, як наслідок, потреба в послугах зберігання криптовалют. У LBBW, за словами операційного директора корпоративного банку Юргена Харенгеля, переконані, що криптоактиви стануть будівельним матеріалом для подальших бізнес-моделей.

LBBW, що належить кільком німецьким ощадним банкам, землі Баден-Вюртемберг і місту Штутгарт, має активи на суму близько €330 млрд.