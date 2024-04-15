Збитки майнерів після халвінгу біткоїна можуть досягти $10 млрд — експерти

Халвінг біткоїна, до якого залишилося менше ніж 1000 блоків, може завдати майнінговим компаніям збитків на $10 млрд. Про це зазначають аналітики, пише Іncrypted з посиланням на Bloomberg .

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В очікуванні халвінгу

Одна з ключових подій 2024 року, ймовірно, відбудеться 20 квітня, згідно з даними порталу BitcoinBlockHalf. Після халвінгу винагорода за видобутий блок біткоїна скоротиться з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

З огляду на поточну ціну першої криптовалюти, галузь втратить приблизно $10 млрд за один рік, зазначили експерти.

Щоб скоротити втрати від халвінгу біткоїна, Marathon Digital, CleanSpark, Phoenix Group та інші майнери інвестували в нове обладнання і зробили акцент на розширенні потужностей коштом придбання дрібних конкурентів.

«Це останній шанс для майнерів отримати якомога більше прибутку, перш ніж їхня діяльність постраждає. Оскільки доходи в усіх напрямках знижуються, стратегічна реакція кожного майнера і те, як вони адаптуються, цілком можуть визначити, хто вийде вперед, а хто залишиться позаду», — сказав аналітик CoinShares Метью Кіммелл.

Згідно зі статистикою, в середньому за добу майнери добувають 144 блоки. Це означає, що приблизно кожні 10 хвилин хтось обробляє один блок першої криптовалюти.

Згідно з даними The MinerMag, на частку майнінгових компаній припадає приблизно 20% потужностей, тоді як приватні майнери займають більшу частину ринку. Останні можуть зазнати серйозних збитків після халвінгу, вважають аналітики.

Вони пояснюють це тим, що приватним майнерам доводиться залучати боргове фінансування або венчурний капітал для покриття своїх потреб, тоді як публічні компанії можуть робити це через продаж акцій.

Примітно, на тлі цієї події обсяг коротких позицій за акціями 15 найбільших майнінгових компаній склав близько $2 млрд. Таким чином, багато трейдерів очікують зниження вартості цінних паперів біткоїн-майнерів.

На думку, аналітиків компанії JPMorgan, халвінг може призвести до падіння курсу першої криптовалюти до $42 000. Представники біржі Coinbase також висловили сумніви щодо очікуваного ралі біткоїна після скорочення його видобутку вдвічі.