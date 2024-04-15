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15 квітня 2024, 14:28

Фінансування партій під час війни: Скільки витратив бюджет

Аналітики R&D центру YouControl вивчили звітність парламентських партій, що отримали держфінансування на суму понад 885 млн грн у 2022 році та 753 млн грн у 2023-му.

Аналітики R&D центру YouControl вивчили звітність парламентських партій, що отримали держфінансування на суму понад 885 млн грн у 2022 році та 753 млн грн у 2023-му.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниФахівці YouControl проаналізували з Єдиного державного реєстру звітності політичних партій дані чотирьох політичних сил за 2022−2023 рр., що подолали 5% бар'єр у Верховній Раді: «Слуга Народу», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фахівці YouControl проаналізували з Єдиного державного реєстру звітності політичних партій дані чотирьох політичних сил за 2022−2023 рр., що подолали 5% бар'єр у Верховній Раді: «Слуга Народу», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос». Згідно з ЗУ «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік», на фінансування партій виділили 753,4 млн грн та 885,6 млн грн відповідно.

Фінансування партій

У 2022 році було припинено державне фінансування політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» через заборону її діяльності. Проте в січні 2022-го партія ще встигла отримати 25% від загальної суми держфінансування — 33,2 млн грн.

«Слуга Народу»

Загальна сума надходжень на рахунки партії «Слуга Народу» за 2022−2023 рр. склала 1,2 млрд грн. Найбільший платіж однією сумою з рахунку партії «Слуга Народу» за досліджуваний період — це 130 млн грн на фінансування ЗСУ у 2022 році.

На кінець 2023 року у партії «Слуга Народу» відсутні фінансові зобов’язання. У 2022-му сума заборгованості склала трохи більше ніж 49 тис. грн, що є найменшим показником серед усіх проаналізованих партій.

«Європейська Солідарність»

Загальна сума надходжень за проаналізований період склала близько 303 млн грн. Сукупний розмір платежів за цей же проміжок часу склав понад 385 млн грн.

«Батьківщина»

Загальна сума надходжень на рахунки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» за 2022−2023 роки склала 168,78 млн грн. Сукупна сума зобов’язань «Батьківщини» на кінець 2023 року складала 8,12 млн грн. На десятку найбільших контрагентів партії за розміром суми заборгованості припадає майже 69% від сукупної суми боргу.

«Голос»

Протягом 2021−2023 рр. було призупинене державне фінансування партії, оскільки НАЗК виявило порушення.

Однак, наприкінці 2023 року партії відновили державне фінансування. А згідно з даними spending.gov.ua, у першому кварталі 2024 року партія отримала майже 29 млн грн від держави. Загальна сума отриманих коштів за 2022−2023 роки склала понад 200 тис. грн. Так, 16% від цих грошей склали внески від фізосіб: близько 56 тис. грн у 2022 році та 52,5 тис. грн у 2023-му.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 квітня 2024, 15:13
#
Ну, а в чем проблема?
Читайте порошенковский закон о НАЗК, там все написано для «одаренных» экспертов…
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+15
SamBB
SamBB
15 квітня 2024, 15:47
#
Прикольно, — партії які створені олігархами ще й фінансуються державою, профіт афігеннний.
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