Цьогоріч бізнес отримав доступних кредитів на 27 мільярдів

Від початку року банки видали підприємцям майже 7 тисяч кредитів за програмою «Доступні кредити » на загальну суму 27,3 млрд грн. Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, кожен п’ятий кредит видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику.

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Так, минулого тижня підприємці отримали 555 кредитів на суму 2 млрд грн. Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 85,9 тис. кредитів на суму 294,2 млрд грн.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 10,7 млрд грн, 5,6 млрд грн кредитів — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 4,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 4,9 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (48%), оптової та роздрібної торгівлі (25%), а також переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.