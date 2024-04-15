Ощад першим серед усіх українських банків запускає ветеранську кредитну програму для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) «Бізнес 4.5.0». Про це йдеться у повідомленні банку.
15 квітня 2024, 11:15
Ощадбанк пропонує ветеранам спеціалізований банківський продукт
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Хто може скористатися
Скористатись нею може ветеран або ветеранка (учасники бойових дій), родина ветерана (дружина/чоловік, діти, батьки), а також підприємство, в якому більше 30% персоналу — ветерани/учасники бойових дій.
Програма кредитування
Пільгове кредитування власної справи або діючого ветеранського бізнесу на таких умовах:
- сума — до 5 млн грн;
- строк — до 60 місяців;
- цільове використання — придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу;
- пільгова ставка за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»: на інвестиційні потреби — 5−9%, на оборотний капітал — 13% або 4−8% (у рамках програми WNISEF).
Кредитування на придбання франшизи (можливо для позичальників без підприємницького досвіду) на таких умовах:
- лише акредитовані франчайзери;
- максимальний строк кредитування — 120 місяців;
- власний капітал — не менше 30% вартості проєкту;
- сума — до 5 млн грн;
- забезпечення за кредитом (основні фонди).
Пільговий тарифний пакет обслуговування банківського рахунку:
- без комісії за обслуговування рахунку до 30 вересня 2024 року;
- пільговий тариф на перекази коштів.
Консультації та навчання:
- супровід на всіх етапах розвитку бізнесу;
- безкоштовні консультації персонального менеджера;
- навчальні програми та семінари.
Дізнатись більше про продукт «Бізнес 4.5.0» або подати заявку можна тут.
Джерело: Мінфін
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