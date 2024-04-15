Ощадбанк пропонує ветеранам спеціалізований банківський продукт

Ощад першим серед усіх українських банків запускає ветеранську кредитну програму для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) «Бізнес 4.5.0». Про це йдеться у повідомленні банку.

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Хто може скористатися

Скористатись нею може ветеран або ветеранка (учасники бойових дій), родина ветерана (дружина/чоловік, діти, батьки), а також підприємство, в якому більше 30% персоналу — ветерани/учасники бойових дій.

Програма кредитування

Пільгове кредитування власної справи або діючого ветеранського бізнесу на таких умовах:

сума — до 5 млн грн;

строк — до 60 місяців;

цільове використання — придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу;

пільгова ставка за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»: на інвестиційні потреби — 5−9%, на оборотний капітал — 13% або 4−8% (у рамках програми WNISEF).

Кредитування на придбання франшизи (можливо для позичальників без підприємницького досвіду) на таких умовах:

лише акредитовані франчайзери;

максимальний строк кредитування — 120 місяців;

власний капітал — не менше 30% вартості проєкту;

сума — до 5 млн грн;

забезпечення за кредитом (основні фонди).

Пільговий тарифний пакет обслуговування банківського рахунку:

без комісії за обслуговування рахунку до 30 вересня 2024 року;

пільговий тариф на перекази коштів.

Консультації та навчання:

супровід на всіх етапах розвитку бізнесу;

безкоштовні консультації персонального менеджера;

навчальні програми та семінари.

​Дізнатись більше про продукт «Бізнес 4.5.0» або подати заявку можна тут.