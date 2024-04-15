У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 10 копійок. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу додало 1 копійку.
15 квітня 2024, 10:44
Курс валют на 15 квітня: долар у банках подорожчав на 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,20−39,65 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,76 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,44−39,55, євро — 42,50−42,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,45−39,47 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,04−42,04 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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