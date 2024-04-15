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15 квітня 2024, 11:45

Ізраїльський шекель зростає на тлі зменшення ризиків ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ізраїльська валюта зміцнилася, оскільки трейдери оцінювали зусилля світових лідерів, щоб запобігти ширшій війні на Близькому Сході після прямого нападу Ірану. Про це пише Bloomberg.

Ізраїльська валюта зміцнилася, оскільки трейдери оцінювали зусилля світових лідерів, щоб запобігти ширшій війні на Близькому Сході після прямого нападу Ірану.

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У понеділок, 15 квітня, курс шекеля зріс на 0,7% до 3,7275 за долар, перш ніж скоротити прибуток до зростання на 0,3%.

«Глобальні ринки продемонстрували приглушену реакцію на ескалацію напруженості на Близькому Сході, оскільки трейдери чекали подальшого розвитку подій після безпрецедентного нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними», — йдеться у матеріалі.

Іран заявив, що «питання можна вважати вирішеним», а президент США Джо Байден, як повідомляється, сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що США не підтримають ізраїльську контратаку.

«Атака Ірану навряд чи призведе до подальшої ескалації, навіть якщо середньострокові ризики зросли», — написали аналітики Citigroup Inc.

Джерело: Мінфін
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