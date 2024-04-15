Минулої доби українські захисники ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 454 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 квітня 2024, 8:12
Втрати ворога за 14 квітня: 770 російських окупантів, 6 танків та 31 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 454420 (+770) осіб,
- танків — 7180 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 13796 (+31) од,
- артилерійських систем — 11593 (+41) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 758 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9266 (+31),
- крилаті ракети — 2092 (+3),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15510 (+51) од,
- спеціальна техніка — 1908 (+3)
Джерело: Мінфін
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