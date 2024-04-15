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15 квітня 2024, 9:26

Частка семи американських бігтехів в індексі S&P 500 підскочила до 30%

Частка акцій семи американських бігтехів в індексі S&P 500 наблизилася до 30%, що стало новим рекордом, повідомило агентство Bloomberg.

Вага акцій семи американських бігтехів в індексі S&P 500 наблизилася до 30%, що стало новим рекордом, повідомило агентство Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАмериканський бігтехНині частка найбільших бігтехів перевищує сукупну вагу промислового сектора, сектора споживчих товарів, енергетики, сировинного сектора, сектора комунальних послуг та нерухомості.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Американський бігтех

Нині частка найбільших бігтехів перевищує сукупну вагу промислового сектора, сектора споживчих товарів, енергетики, сировинного сектора, сектора комунальних послуг та нерухомості.

У «сімку» входять найбільші технологічні компанії США — Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon і Meta. Усього в індекс S&P 500 входять папери 500 компаній із різних секторів економіки США.

Зростання акцій

  • Зростання технологічних гігантів очолила компанія NVIDIA, акції якої цього року подорожчали на понад 80% на тлі високого попиту на чіпи для обчислень з використанням штучного інтелекту.

  • Акції Meta подорожчали на 48%, а папери Amazon — на 24%.

  • Папери Microsoft та Alphabet додали по 14%.

  • Акції Apple впали приблизно на 9% із початку року.

  • Акції Tesla подешевшали приблизно на 30% цього року, оскільки компанія бореться із уповільненням попиту на електромобілі.

Концентрація світового ринку також знаходиться на рекордно високому рівні. Раніше видання Financial Times підрахувало, що частка десяти акцій найбільших із капіталізації компаній в індексі MSCI All Country World досягла 19,5%, що стало новим максимумом за останні 30 років.

Індекс MSCI All Country World (MSCI ACWI) включає акції компаній з 23 розвинених та 24 країн, що розвиваються.

У топ-10 індексу MSCI ACWI входять Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, два класи акцій Alphabet, Eli Lilly, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company та Broadcom.

Наразі частка топ-10 акцій в індексі MSCI ACWI значно перевищує пік епохи доткомів — у березні 2000 року показник піднімався лише до 16,2%. Для порівняння, у 2016 році десять найвагоміших акцій займали в індексі менш як 9%. З того часу вона поступово збільшувалася.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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