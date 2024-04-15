Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2024, 9:02

Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

П'яте засідання «круглого» столу міністрів з підтримки України пройде в рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні. Говоритимуть про Україну. Як ідеться в програмі зборів, їх призначено на 17 квітня,пише «Інтерфакс-Україна».

П'яте засідання «круглого» столу міністрів з підтримки України пройде в рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про зустріч

Повна програма «круглого» столу поки відсутня, проте очікується участь глави С Б Аджая Банги, директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра фінансів України Сергія Марченка.

Того самого дня у Вашингтоні відбудеться організований Торгово-промисловою палатою США Форум партнерства США та України, в якому заявлено участь, зокрема, міністерки торгівлі США Джини Раймондо, спеціального представника США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер, прем'єра Шмигаля та віцепрем'єра — глави Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Нагадаємо

Перше засідання такого «круглого» столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року. Глава МВФ тоді зазначила на щомісячній потребі України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної росією війни.

На другому президент України Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити «фінансовий «Рамштайн», забезпечити відновлення економіки і допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від воєнних ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

На четвертому засіданні 11 жовтня 2023 року представники ЄС і США підтвердили готовність продовжувати фінансову підтримку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами