Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

П'яте засідання «круглого» столу міністрів з підтримки України пройде в рамках весняних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Вашингтоні. Говоритимуть про Україну. Як ідеться в програмі зборів, їх призначено на 17 квітня, пише «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про зустріч

Повна програма «круглого» столу поки відсутня, проте очікується участь глави С Б Аджая Банги, директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра фінансів України Сергія Марченка.

Того самого дня у Вашингтоні відбудеться організований Торгово-промисловою палатою США Форум партнерства США та України, в якому заявлено участь, зокрема, міністерки торгівлі США Джини Раймондо, спеціального представника США з економічного відновлення України Пенні Прітцкер, прем'єра Шмигаля та віцепрем'єра — глави Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Нагадаємо

Перше засідання такого «круглого» столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року. Глава МВФ тоді зазначила на щомісячній потребі України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної росією війни.

На другому президент України Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити «фінансовий «Рамштайн», забезпечити відновлення економіки і допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від воєнних ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

На четвертому засіданні 11 жовтня 2023 року представники ЄС і США підтвердили готовність продовжувати фінансову підтримку.