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15 квітня 2024, 11:30

Отримай допомогу з Канади від близьких через Абанк

На сьогодні Абанк — один з успішних банків України, що швидко розвивається та регулярно збільшує спектр послуг для своїх клієнтів. Однією з послуг, яка через війну в Україні стала максимально корисною для українців, чиї близькі постійно чи вимушено перебувають за кордоном, стала послуга «Міжнародні перекази».

Тож як до війни, так і після початку повномасштабного вторгнення банк активно займається залученням нових партнерів та платформ, що надають послуги переказів за кордон, якими сьогодні користується весь світ.

Нещодавно Абанк анонсував старт співпраці з новим партнером RemitBee.

RemitBee — це платформа для здійснення швидких та вигідних переказів з Канади, тому українці, що мають рідних за кордоном, можуть отримувати фінансову допомогу ще зручніше та виводити кошти на картку Абанку лише у декілька кліків через застосунок RemitBee.

На сьогодні RemitBee є одним з найвигідніших способів відправки коштів з Канади, адже якщо сума переказу становить від 500 канадських доларів, то відправка буде здійснюватися без комісії.

Як клієнти Абанку можуть отримати переказ:

  • завантажити застосунок RemitBee з Google Play або App Store;

  • зареєструватися або авторизуватися в системі RemitBee;

  • за допомогою інформації на екрані відправити переказ на картку Абанку.

Детальніше з умовами та тарифами можна ознайомитися на сайті банку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Remitbee

RemitBee, заснована у 2015 році, є провідною канадською фінтех-компанією, яка спеціалізується на транскордонних платежах і обміні валюти. Її місія полягає в тому, щоб «розпочати фінансову революцію, об'єднавши людей і гроші — через кордони, валюти та культури». Маючи понад 100 країн-одержувачів, RemitBee стала відомою своїми доступними тарифами, надійністю та швидкістю в усьому світі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
krendel
krendel
15 квітня 2024, 11:56
#
Погугліть як поводе себе фінмон єнтой банкі та у вас одразу пропаде таке бажання
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