Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 453 650 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 квітня 2024, 8:16
Втрати ворога за 13 квітня: 890 російських окупантів, 5 танків та 34 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 453650 (+890) осіб,
- танків — 7174 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 13765 (+20) од,
- артилерійських систем — 11552 (+34) од,
- РСЗВ — 1046 (+1) од,
- засоби ППО — 758 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9235 (+34),
- крилаті ракети — 2089 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15459 (+63) од,
- спеціальна техніка — 1905 (+12)
Джерело: Мінфін
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