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14 квітня 2024, 14:18

ЄС виділяє 121 млн євро на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

Рада Євросоюзу на рівні міністрів фінансів 12 квітня ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у Європейському банку реконструкції та розвитку: ЄС підпишеться на 12,102 тис. додаткових акцій по 10 тис. євро кожна до 30 липня 2025 року. Про це зазначено у пресрелізі Ради ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».

Рада Євросоюзу на рівні міністрів фінансів 12 квітня ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у Європейському банку реконструкції та розвитку: ЄС підпишеться на 12,102 тис.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Це збільшення капіталу має забезпечити підтримку Банку у відновленні та реконструкції України після 2023 року і подальшу підтримку в усіх країнах його діяльності», — зазначено у пресрелізі.

Уточнюється, що підписка оплачуватиметься п'ятьма рівними щорічними платежами, а рішення розширить географічне охоплення операцій ЄБРР на країни Африки на південь від Сахари та Ірак в обмеженому і поступовому порядку.

«Хороші новини! Рада Ecofin схвалила участь ЄС у збільшенні капіталу ЄБРР для постійної підтримки України. Партнерство ЄС-ЄБРР ніколи не було таким міцним», — прокоментував це рішення виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у соцмережі X, подякувавши законотворцям за швидку роботу з цього питання.

Нагадаємо

Рада керуючих ЄБРР наприкінці 2023 року ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу ЄБРР на 4 млрд євро, або на 13%, — до 34 млрд євро для фінансування проєктів банку в Україні та інших країнах присутності. Для цього буде додатково випущено 400 тис. акцій, і члени ЄБРР можуть підписатися на них пропорційно їхній наявній частці участі. До цього збільшення капіталу ЄС володів 90,044 тис. акцій.

ЄБРР зазначав, що додатковий капітал дасть змогу банку продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько 1,5 млрд євро у період війни, що повністю підтримуються його власним балансом, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 млрд євро щорічно після початку реконструкції. ЄБРР вказує, що з лютого 2022 року спрямував Україні понад 4 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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