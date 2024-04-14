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14 квітня 2024, 13:02

Фінляндія вирішила закрити морські пункти пропуску на кордоні з росією

Фінляндія з 15 квітня запроваджує нові обмеження на кордоні з росією, повідомила Федеральна митна служба росії.

Фінляндія з 15 квітня запроваджує нові обмеження на кордоні з росією, повідомила Федеральна митна служба росії.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіДля прогулянкових суден буде припинено рух Сайменським каналом через Нуйямаа.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Для прогулянкових суден буде припинено рух Сайменським каналом через Нуйямаа. Також на невизначений термін закриються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо, попередили у відомстві.

Раніше такі заходи анонсувало Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Там пояснили, що це необхідно для запобігання нелегальній міграції морським шляхом.

Також Фінляндія вирішила не поновлювати роботу пропускних пунктів на сухопутному кордоні з росією. Ваалімаа, Вартіус, Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі та Салла будуть закриті безстроково, до «особливого розпорядження».

Нагадаємо

Фінляндія почала запроваджувати обмеження на перетин кордону з листопада 2023 року через неконтрольований потік біженців з Близького Сходу та Африки, які без шенгенських віз прибували з боку росії. Гельсінкі неодноразово звинувачували москву у цілеспрямованому відправленні біженців до кордону країни. У росії ці звинувачення відкидали. Проте The Insider з'ясував, що доставку біженців до кордону контролювала ФСБ.

Джерело: Мінфін
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