Китай запроваджує нову програму trade-in для споживачів

Влада Китаю виділить кошти на нову програму trade-in для споживачів, пише MarketWatch з посиланням на спільну заяву Міністерства торгівлі країни та інших відомств.

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Що відомо

У рамках програми споживачі, зокрема, зможуть обміняти вживані автомобілі та стару побутову техніку.

Обсяги фінансування не уточнюються.

У деяких регіонах також передбачається запровадити заходи стимулювання купівлі екологічної «розумної» побутової техніки.

Крім того, влада стимулюватиме фінансові інститути до розумного зниження розміру першого внеску за автокредитами.

До 2025 року Китай має намір збільшити обсяги переробки старої побутової техніки на 15% порівняно з 2023 роком, утилізованих автомобілів — на 50%.

Аналогічні програми trade-in, покликані стимулювати внутрішнє споживання, запроваджувалися в країні у 2009 та 2010 роках.