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12 квітня 2024, 19:34

Капіталізація Alphabet знову наближається до $2 трлн

Стратегія Alphabet в галузі штучного інтелекту після серії збоїв знову вселяє оптимізм інвесторам, і акції компанії майже повернули їй рекордну вартість — $2 трлн, вище за яку тільки вартість Microsoft Corp, Apple і Nvidia Corp, пише Bloomberg.

Стратегія Alphabet в галузі штучного інтелекту після серії збоїв знову вселяє оптимізм інвесторам, і акції компанії майже повернули їй рекордну вартість — $2 трлн, вище за яку тільки вартість Microsoft Corp, Apple і Nvidia Corp, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЦього тижня компанія провела демонстрацію своєї нової моделі ШІ, яка готова до корпоративного використання, попри недавні збої в інструментах, орієнтованих на споживача.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Цього тижня компанія провела демонстрацію своєї нової моделі ШІ, яка готова до корпоративного використання, попри недавні збої в інструментах, орієнтованих на споживача.

Інвесторів може зацікавити відносно низька вартість акцій компанії, яка робить їх привабливими для покупки.

Аналітики впевнені, що розробки Google продуктів із генеративним ШІ надасть величезні можливості для зростання акцій.

Загалом фірма Alphabet має намір отримувати доходи за рахунок створення власних генеративних інструментів ШІ, які зможуть забезпечити більш орієнтовану на споживача рекламу і збільшити доходи від рекламних витрат.

Попередній продукт із використанням ШІ Gemini від Alphabet був провалом для фірми, відомої своєю технологічною майстерністю, і тому в лютому компанія призупинила роботу функції створення зображень, що прославилися своєю неточністю.

Цього тижня на своїй конференції компанія показала, як Gemini можна використовувати для створення реклами, запобігання загрозам кібербезпеки та створення коротких відеороликів та подкастів. Google також продемонстрував новий чіп, призначений для обробки робочих навантажень ШІ.

Акції цьогоріч зросли на 12%.

Джерело: Мінфін
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