До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та у продажу.
12 квітня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 12 квітня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 12 квітня
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Закриття 12 квітня
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Зміни
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39,28/39,30
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39,45/39,47
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17/17
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41,95/41,98
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41,98/42,00
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,10−39,55 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,45−39,57, євро — 42,60−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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