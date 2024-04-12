Відсьогодні державне підприємство «Антонов» трансформовано в акціонерне товариство. Це відбулося в рамках реформування державного сектору вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресслужба АТ «Українська оборонна промисловість».
Державне підприємство «Антонов» стало акціонерним товариством
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Акціонерне товариство «Антонов» залишається правонаступником державного підприємства, а його команда забезпечить правовий перехід до нової організаційної структури, зі збереженням попередніх домовленостей з клієнтами та партнерами й дбаючи про інтереси працівників.
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Підприємство стає більш прозорим і привабливим для залучення додаткових фінансових ресурсів, спрямованих на подальший розвиток та модернізацію", — наголосив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.
«Антонов» став сьомим підприємством Укроборонпрому, корпоратизованим з початку 2024 року, та другим Акціонерним товариством, яке було утворено з підприємств АТ «УОП» з початку реалізації реформи державної оборонки.
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