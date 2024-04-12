Державне підприємство «Антонов» стало акціонерним товариством

Відсьогодні державне підприємство «Антонов» трансформовано в акціонерне товариство. Це відбулося в рамках реформування державного сектору вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресслужба АТ «Українська оборонна промисловість».

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Акціонерне товариство «Антонов» залишається правонаступником державного підприємства, а його команда забезпечить правовий перехід до нової організаційної структури, зі збереженням попередніх домовленостей з клієнтами та партнерами й дбаючи про інтереси працівників.

« Перетворення Д П «Антонов» на Акціонерне товариство — надважливий крок уперед для всієї української авіапромисловості. Це надає нові можливості для розвитку, виробництва, впровадження нових технологій та співпраці з іноземними партнерами.

Підприємство стає більш прозорим і привабливим для залучення додаткових фінансових ресурсів, спрямованих на подальший розвиток та модернізацію", — наголосив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

«Антонов» став сьомим підприємством Укроборонпрому, корпоратизованим з початку 2024 року, та другим Акціонерним товариством, яке було утворено з підприємств АТ «УОП» з початку реалізації реформи державної оборонки.