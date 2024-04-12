Apple оновить всю свою лінійку Mac за допомогою нового сімейства процесорів M4 власного виробництва, пише Bloomberg. Оновлення принесе можливості штучного інтелекту та покращення памʼяті.
Apple оновить лінійку Mac чипами орієнтованими на ШІ
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Новий чип буде представлений як мінімум у трьох основних варіантах, і Apple планує оновити з його допомогою кожну модель Mac.
Apple планує випустити оновлені компʼютери, починаючи з кінця цього року і до початку наступного. Будуть нові iMac, 14-дюймовий MacBook Pro бюджетного класу, 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro вищого класу та Mac mini — все з чипами M4. Але плани компанії можуть змінитися.
Цей крок ознаменує швидке оновлення графіка iMac і MacBook Pro, оскільки обидві лінійки були оновлені тільки в жовтні. Востаннє Mac mini оновлювався у січні 2023 року.
Apple планує випустити більше компʼютерів Mac з M4 протягом 2025 року. Це включає оновлення для 13-дюймового та 15-дюймового MacBook Air навесні, Mac Studio приблизно в середині року та Mac Pro пізніше — у 2025 році.
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